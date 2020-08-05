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сегодня, 08:20 0

Предпринимателям Приамурья возместят затраты на дезинфекцию

Предпринимателям Приамурья возместят затраты на дезинфекцию
Фото: pixabay.com

На получение выплат за дезинфекцию предприниматели Амурской области уже подали 2 325 заявок, сообщает управление Федеральной налоговой службы России по Амурской области. Приём документов начался с 15 июля, а закончится 15 августа.

Право на субсидию имеют предприятия, которые оказывают услуги в сфере спорта, общепита и бытовых услуг. Также субсидию смогут получить некоммерческие организации дополнительного образования.

Компании и индивидуальные предприниматели получают выплату в 15 тысяч рублей и по 6,5 тысячи — на каждого работника. ИП без работников получат 15 тысяч на самого предпринимателя.

Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган. Сделать это можно по почте, на сайте ФНС России или через личный кабинет налогоплательщика, сообщает минэкономразвития и внешних связей Амурской области.

Документ рассматривают в течение трёх рабочих дней. Количество работников предприятия проверяют по отчётности в Пенсионный фонд РФ. Субсидию рассчитывает ФНС России, а федеральное казначейство производит выплату.

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#бизнес #коронавирус

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