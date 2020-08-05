Гороскоп на 5 августа: эмоции Близнецов будут перехлёстывать через край, а Деве нужно задуматься над долгосрочными проектами

Восход Солнца: 05:04

Заход Солнца: 20:07

Солнце во Льве.

Овен. Сегодня в финансовой сфере вам придется надеяться исключительно на себя, подарки судьбы закончились. Вероятное путешествие или командировка не оправдают ваших надежд. Новые идеи, пришедшие вам в голову, или стремление сплотить коллектив под своими знаменами осложнит отношения с начальством. Звезды советуют несколько умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах — но продолжать действовать. В конце концов начальство поймет, что лишить вас инициативы — значит, лишить всего.

Телец. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Сегодня велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но вам не следует забывать, что даже в таком положении вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей. Звезды обещают Тельцам благополучное положение с деньгами, но вкладывать их во что-либо нежелательно. Пусть лежат себе спокойно в вашем кошельке или на счете.

Близнецы. Сложный день, связанный с невыполненными обязательствами, преследованием и обидами. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Не рекомендуются активные физические нагрузки и шумные застолья. Всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Эмоции будут перехлестывать через край. Крайне неблагоприятный день. Приготовьтесь к проблемам на работе. Вероятны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, разногласия практически по любому поводу. Доверчивость и податливость постороннему влиянию могут заставить вас поступиться своими принципами.

Рак. Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле окажется сложным. Постарайтесь избежать скопления народа, участия в коллективных мероприятиях, иначе вам не избежать ненужных споров и конфликтов. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Вероятно, старые и, как вам казалось, потерянные друзья будут искать пути к примирению. Проявите великодушие, избегайте амбиций и противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

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Лев. Сегодня очень высока тенденция к разрушению и вероятность конфликтных ситуаций. Вас хотят выставить не в лучшем свете, поэтому постарайтесь не откровенничать с людьми, в порядочности которых вы не уверены. Возможны серьезные разногласия с партнерами по поводу заработанных средств, в результате вы можете оказаться в убытке. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Вы будете без вины виноватыми. Желательно уединение. Но не отчаивайтесь, не все так плохо, как кажется. Наберитесь терпения в отношениях с близкими, в этот день проявление эгоизма может привести к крупной ссоре!

Дева. Задумайтесь над долгосрочными проектами, которые будут приносить прибыль годами. Сегодня отличный денек для прогулки по магазинам, качественные вещи по прекрасной цене сами будут идти к вам в руки. Не ждите, что сегодня кто-то скажет то, что вы хотите услышать.

Весы. Стоит проявить сдержанность. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Не идите напролом, и вам представится возможность довести до конца задуманное дело. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. Личная жизнь потребует от вас осторожности и внимания. Не исключена ссора с кем-то из близких. Но после небольшого стресса все станет на свои места и в семье вновь воцарится мир и спокойствие. День может стать знаковым для вас, старайтесь посвятить время важным делам, рискуйте для достижения успеха, фортуна вам улыбнется.

Скорпион. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения. Для достижения цели используйте все возможные варианты, а также собственные изобретения. Однако не следует рисковать: чрезмерная экстравагантность и эгоизм могут сыграть с вами злую шутку. В общении с окружающими проявляйте такт и внимание. Скорпиону нужно чаще говорить «да», чем отрицать все происходящее. Предложений будет масса, но все они не по вашу душу. Толчок новым проектам дадите вы сами.

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Стрелец. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. Возможно, вам предстоит служебная командировка, которая пополнит ваш бюджет, или, наоборот, суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам либо финансовым потерям. Вам нужно любыми способами избегать лени, иначе шеф точно озлобится и оставит без премии. Наоборот, работайте на износ, тогда получите больше, чем ожидали.

Козерог. Неблагоприятный день. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Козерогам — в новолуние их жизненный потенциал снижается. Неудачное время для деловых и коммерческих операций, связанных с риском. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами в межличностных отношениях. Не исключено, что ссоры с покровителем и начальником способны вызвать снижение энергетики и жизненного тонуса, не говоря о вероятности напрасных расходов.

Водолей. Ставьте перед собой амбициозные цели, привыкайте к ним, это первый шаг к успеху! Сейчас важно не замыкаться в себе и рассказать партнеру, деловому или романтическому, о ваших мыслях и планах на будущее.

Рыбы. Неблагоприятное стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов. Постарайтесь сдерживать эмоции и избегать разговора на повышенных тонах. Это может не только отрицательно сказаться на вашем авторитете и продвижении по служебной лестнице, но и стать причиной ощутимых финансовых потерь. Вообще, любые коммерческие поездки или финансовые операции сегодня лучше отложить. В личной жизни у вас могут произойти перемены к лучшему. Хотя не последнюю роль здесь придется сыграть вам самим. Во всем, что касается любовных отношений, следует проявить инициативу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев