Личные данные миллионов россиян выставлены на продажу

По некоторым данным, база состоит из 1.1 миллиона строк, каждая из которых представляет собой полную информацию об отдельном гражданине нашей страны. Такие строчки с данными можно купить не только в розницу, но и оптом. Цена одной строки в таком случае составит 1 доллар США. Неизвестный продавец также указывает, что база данных абсолютно свежая и вполне актуальная. По информации некоторых источников, было продано уже порядка 30 тысяч таких данных. Сами по себе, серия и номер паспорта не представляют интереса для злоумышленников. Они могут нанести вред только при наличии дополнительных сведений о гражданине, чьи данные были проданы.

Напомним, что общероссийское голосование о внесении поправок проходило с 25 июня по 1 июля этого года. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации поддержали 77.92% проголосовавших. Впервые предложение о внесении изменений было выдвинуто Владимиром Путиным в январе 2020 года. Примечательно, что последний раз Конституция подвергалась изменениям в 1993 году.