Личные данные миллионов россиян выставлены на продажу
Данные россиян, участвовавших в голосовании по поправкам в Конституцию, выставили на продажу. Каждые отдельные данные стоят 1.5 доллара. Об этом сообщает «Лента.ру».
По некоторым данным, база состоит из 1.1 миллиона строк, каждая из которых представляет собой полную информацию об отдельном гражданине нашей страны. Такие строчки с данными можно купить не только в розницу, но и оптом. Цена одной строки в таком случае составит 1 доллар США. Неизвестный продавец также указывает, что база данных абсолютно свежая и вполне актуальная. По информации некоторых источников, было продано уже порядка 30 тысяч таких данных. Сами по себе, серия и номер паспорта не представляют интереса для злоумышленников. Они могут нанести вред только при наличии дополнительных сведений о гражданине, чьи данные были проданы.
Напомним, что общероссийское голосование о внесении поправок проходило с 25 июня по 1 июля этого года. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации поддержали 77.92% проголосовавших. Впервые предложение о внесении изменений было выдвинуто Владимиром Путиным в январе 2020 года. Примечательно, что последний раз Конституция подвергалась изменениям в 1993 году.
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