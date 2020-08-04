Опубликован рейтинг самых нержавеющих автомобилей

В составленном экспертами рейтинге отсутствуют первые и вторые места, поэтому пятерка «лучших» расположена в хаотичном порядке. Как известно, коррозия металла преследует любой автомобиль, вне зависимости от его покрытия. Оцинкованные немецкие автомобили имеют гарантию на кузовную часть в пределах 10-15 лет. Конечно, многие экземпляры вполне переживают отметку в тридцать лет, едва лишь «задумавшись» ржавчиной. Топ-5 автомобилей, наименее восприимчивых к коррозии как раз создан для наглядной демонстрации возможностей.

Самыми стойкими по мнению экспертов являются автомобили Audi A6 C6, Porsche Cayenne первого поколения, Volvo S80, Volvo XC90, Mercedes-Benz S-class W221. Таким образом можно наблюдать почти полное разнообразие семейства немецких автопроизводителей, где ценник на поддержанную машину в среднем начинается от 300 тысяч рублей и заканчивается почти бесконечностью.