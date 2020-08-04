Амурчанин пришёл мириться с бывшей возлюбленной и выбросил её из окна

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Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, покушении на убийство, краже с причинением значительного ущерба и краже с банковского счёта.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года амурчанин пришёл на лестничную площадку одного из домов на улице Амурская города Благовещенска, где расположена квартира его бывшей сожительницы. Мужчина хотел помириться с девушкой. В этот момент она как раз заходила в свою квартиру и житель Приамурья вошёл вслед за ней через открытую дверь.

Девушка потребовала покинуть квартиру, злоумышленник нанёс амурчанке удар кулаком в область головы, прошёл на кухню, где взял нож, вернулся в прихожую и пригрозил бывшей возлюбленной убийством.

Девушка стала кричать и звать на помощь. Злоумышленник ударил её в живот. Ей удалось убежать на балкон. Мужчина побежал за ней и толкнул амурчанку руками в грудь, она выпала в окно с высоты более 12 метров и упала на землю.

В результате падения девушка получила переломы костей, позвонка и носа, а также закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга. Она упала на ветви деревьев, значительно смягчивших удар.

Оставшись в квартире один, злоумышленник похитил сотовый телефон и кошелёк с деньгами и банковской картой. Ему был известен пин-код, благодаря чему он смог снять с карты 7 300 рублей.

Суд назначил амурчанину наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. И обязал выплатить пострадавшей девушке 350 тысяч рублей за моральный ущерб, а также вернуть украденные деньги в сумме 21 300 рублей, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.