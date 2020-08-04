В Приамурье выявили 21 новый случай коронавируса

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В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждён 21 новый случай коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 845 случаев COVID-19.

В Благовещенске обнаружили семь новых заражений, пять — в Благовещенском районе, три — в Мазановском, по два — в Ивановском и Серышевском районах, по одному в Свободном и Тынде.



1 699 человек выписались из стационаров с выздоровлением.



1 168 человек находились в контакте с заболевшими.