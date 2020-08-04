Василий Орлов о ситуации на Селемдже: «Риска экологической катастрофы нет, но ситуация тревожная»

Фото: фото очевидцев

Сегодня в своём личном инстаграм-аккаунте загрязнение реки Селемджи прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов. Как сообщил глава региона, за ситуацией пристально следят специалисты.

— С 28 июля мы следим за развитием ситуации на реке Селемджа около посёлка Экимчан. Сегодня там работает около 50 человек, 14 единиц техники. Выставлено порядка 150 метров боновых заграждений, чтобы избежать распространения нефтяного пятна ниже по течению. Есть достаточный запас боновых ограждений, завезено больше 2 тонн сорбентов. На сегодняшний день регулярно берутся пробы как в этом технологическом отстойнике, так и ниже по течению. Риска экологической катастрофы сегодня нет, но ситуация тревожная, потому что до сих пор не определён источник загрязнения. Есть разные версии, специалисты работают. На сегодняшний день в технологическом озере предельно допустимая концентрация превышена незначительно, всего в 1,2 раза. Однако 28-29 июля мы наблюдали значительное превышение, поэтому мы готовы к развитию ситуации по негативному сценарию. Надеюсь, этого не произойдёт. Работает следственный комитет, прокуратура, представители Росприроднадзора. Сил и средств достаточно. Ситуация под контролем, мы сделаем всё возможное, чтобы навести порядок и по этой теме, и по экологической ситуации в Селемджинском районе в целом.

Напомним, информация о загрязнении реки поступила в Росприроднадзор 28 июля. Для локализации разлива нефтепродуктов на Селемджу отправились специалисты областного поисково-спасательного отряда.



Обследовало загрязнение и амурское минприроды. О том, что виновные будут найдены, заявил министр природы Сергей Маху.



С начала недели ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реке Селемджа продолжается.

Специалисты оценивают обстановку с помощью беспилотника, а также проводят мониторинг работ.

Проверку проводит и следственный комитет: он выясняет, как в Селемдже оказались нефтепродукты, какой ущерб был нанесён окружающей среде и кто в этом виноват.

Вчера вечером заместитель председателя правительства области Александр Нестеренко заявил, что загрязнение реки прекращено.