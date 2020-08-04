Молодой благовещенец попросил у прохожего позвонить и убежал с телефоном

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Благовещенске 20-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в ограблении.

В отдел полиции Благовещенска обратился мужчина с заявлением о похищении у него сотового телефона. По словам потерпевшего, на улице к нему подошёл неизвестный и попросил позвонить. Злоумышленник отошёл в сторону, вытащил из телефона сим-карту, бросил её на землю и убежал.

Подозреваемым оказался 20-летний житель областного центра. Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции. Похищенный мобильник оперативники вернули законному владельцу.



Установлено, что задержанный причастен к аналогичному грабежу в районе реки Зея. Похищенный сотовый телефон благовещенец продал, а деньги потратил на собственные нужды.



Задержанный сознался в совершении двух грабежей. В полиции возбудили уголовные дела в отношении молодого человека. Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД России по Амурской области.