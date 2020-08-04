Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

Молодой благовещенец попросил у прохожего позвонить и убежал с телефоном

Молодой благовещенец попросил у прохожего позвонить и убежал с телефоном
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска задержали в Благовещенске 20-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в ограблении.

В отдел полиции Благовещенска обратился мужчина с заявлением о похищении у него сотового телефона. По словам потерпевшего, на улице к нему подошёл неизвестный и попросил позвонить. Злоумышленник отошёл в сторону, вытащил из телефона сим-карту, бросил её на землю и убежал.

Подозреваемым оказался 20-летний житель областного центра. Молодого человека задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции. Похищенный мобильник оперативники вернули законному владельцу.

Установлено, что задержанный причастен к аналогичному грабежу в районе реки Зея. Похищенный сотовый телефон благовещенец продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Задержанный сознался в совершении двух грабежей. В полиции возбудили уголовные дела в отношении молодого человека. Сейчас амурчанин находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 210

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин пришёл мириться с бывшей возлюбленной и выбросил её из окна
Общество 1

Василий Орлов о ситуации на Селемдже: «Риска экологической катастрофы нет, но ситуация тревожная»
Происшествия 1

Благовещенка продавала через Интернет несуществующие диван, пылесос и стиральную машину
Происшествия

В Благовещенске на Нагорной горели три гаража
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь