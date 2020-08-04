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сегодня, 16:51 0

Строительство фонтана на площади Победы в Сковородине завершат к концу августа

Строительство фонтана на площади Победы в Сковородине завершат к концу августа
Фото: пресс-служба законодательного собрания Амурской области

В начале июня на площади Победы в Сковородине начали строительство пешеходного фонтана. Работы ведутся по программе «Комфортная среда». Закончить строительство планируется к концу августа. На работы из областного и районного бюджетов уйдёт 7,2 миллиона рублей.

Ход работ оценил председатель амурского заксобрания Вячеслав Логинов.

– В этом году площади Победы в Сковородине, которая, кстати, появилась здесь методом «народной стройки», исполняется 45 лет. Плюс 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Очень символичный год для сковородинцев. И крайне правильное и дальновидное решение администрации вложить столько сил и внимания именно в это место, – высказался Вячеслав Логинов.

Возведение фонтана – это уже второй этап реконструкции площади. Первый прошёл в 2019 году – на площади уложили тротуарную плитку и бордюрный камень, установили новое освещение. Было потрачено 5,2 миллиона рублей.

Как сообщает официальный аккаунт законодательного собрания области, третий и заключительный этап реконструкции запланирован на следующий год – на площади появится зелёная зона с тротуарами и круговыми лавочками возле деревьев.

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#отдых #строительство

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