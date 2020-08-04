Строительство фонтана на площади Победы в Сковородине завершат к концу августа

Фото: пресс-служба законодательного собрания Амурской области

Ход работ оценил председатель амурского заксобрания Вячеслав Логинов.

– В этом году площади Победы в Сковородине, которая, кстати, появилась здесь методом «народной стройки», исполняется 45 лет. Плюс 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Очень символичный год для сковородинцев. И крайне правильное и дальновидное решение администрации вложить столько сил и внимания именно в это место, – высказался Вячеслав Логинов.

Возведение фонтана – это уже второй этап реконструкции площади. Первый прошёл в 2019 году – на площади уложили тротуарную плитку и бордюрный камень, установили новое освещение. Было потрачено 5,2 миллиона рублей.

Как сообщает официальный аккаунт законодательного собрания области, третий и заключительный этап реконструкции запланирован на следующий год – на площади появится зелёная зона с тротуарами и круговыми лавочками возле деревьев.