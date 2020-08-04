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сегодня, 16:30 0

Благовещенка продавала через интернет несуществующие диван, пылесос и стиральную машинку

Благовещенка продавала через интернет несуществующие диван, пылесос и стиральную машинку
Фото: pixabay.com

24-летнюю жительницу Благовещенска обвиняют в шести эпизодах мошенничества в интернете. Следствие установило, что девушка разместила на сайте объявлений информацию о продаже стиральной машины, дивана и пылесоса на общую сумму 13 500 рублей. В действительности же благовещенка продавать имущество не намеревалась.

В октябре прошлого года амурчанка вступила в переписку с потенциальным покупателем, который заинтересовался приобретением стиральной машины. Он перевёл на счёт девушки пять тысяч рублей. Таким же образом злоумышленница с ноября по декабрь 2019 года ввела в заблуждение ещё пятерых жителей области. Её преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура города направила уголовное дело в суд. За хищение чужого имущества путём обмана суд может назначить виновной до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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