Амурская область останется во власти циклона

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По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут сильные дожди с грозами. Ночью в отдельных районах – туман и дымка. При грозе порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах +14°C…+19°C, днём +20°C…+25°C.

В Сковородине, Шимановске, Райчихинске и Завитинске пасмурно. Будут идти дожди. Температура днем около +15°C…+17°C. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Свободном и Архаре облачно, небольшой дождь. Днем +16°C…+18°C. Восточный ветер подует со скоростью 2-6 метров в секунду. В Белогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Днём +17°C…+20°C, северо-восточный разгонится до 2-6 метров в секунду. В Зее будет пасмурно, прогнозируется небольшой дождь. Ветер слабый. Днём воздух прогреется до +19°C. В Тынде облачно с прояснениями. Днём +14°C…+20°C, восточный ветер разовьёт силу до 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru.

В Благовещенске облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью опустится до +16°C, днём столбик термометра не поднимется выше +20°C.