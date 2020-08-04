Коронавирус помогает экономить российским молодоженам

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Масштабный опрос всероссийский опрос показал интересную статистику. Выяснилось, что 70% жителей крупных городов отменили или перенесли запланированные свадьбы из-за коронавируса.

По результатам исследования 35% опрошенных отменили торжество, 33% сыграли свадьбу, но не так, как планировали. Остальные опрошенные сказали, что пандемия не изменила их планы.



В исследовании говорится, что коронавирус позволил молодоженам значительно сэкономить – некоторые свадьбы проводились онлайн, поэтому на угощения и развлечение гостей тратиться не пришлось. По данным исследования, на каждую четвертую свадьбу в период пандемии потратили меньше 100 000 рублей.



— Почти половина опрошенных в результате сэкономила на свадьбе, чуть более 51% экономии не почувствовали. Большинству удалось сэкономить более 50 тыс. рублей. При этом доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тыс. рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов, — пишут «Известия».







Интересно, что в июле после снятия основных ограничений свадебные платья стали покупать на 234% чаще, чем в мае, при этом на 37% реже, чем за тот же период прошлого года. Средний чек, который российские невесты тратят на свадебное платье составил чуть больше 24000 рублей.