Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 1

Для благовещенских киосков разработают дизайн-код

Для благовещенских киосков разработают дизайн-код
Фото: благовещенск.рф

В ближайшие два года торговые павильоны амурской столицы приобретут одинаковую стилистику. Городская администрация решает этот вопрос с региональным центром развития территорий. Тем временем, уже к концу лета единый облик приобретут киоски, установленные на набережной Амура.

Территория будет разделена на две зоны – историческую, от улицы Калинина до переулка Святителя Иннокентия, и современную – остальная часть набережной.

– Наша набережная считается одной из лучших набережных в России и для того, чтобы этот статус сохранить за собой, нам приходится совершенствоваться. В частности, было принято решение все киоски и павильоны сделать в едином стиле. Таким образом, было разработано два проекта модели киоска – в современном и историческом стилях. Всего на набережной установлено 23 киоска, 12 из них уже заменены, – рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Остальные павильоны набережной сменят облик до середины августа. Шестнадцать из них будут выполнены в современном стиле, семь – в историческом. Последние, к слову, будут выглядеть как кованый киоск «Амурский сувенир», который располагается в районе Триумфальной арки. Единственные отличия – это размер и цвет. Павильоны будут компактнее, чтобы лучше просматривались витрины, а коричневый цвет сменит «графит».

Все павильоны в современном стиле будут одного размера, единообразие предусмотрено и в шрифтах, используемых в названиях и вывесках.

В разработке эскизов принимали участие и предприниматели города, которым предстоит заменить старые объекты. Стоит отметить, что для бизнесменов предусмотрена субсидия – часть понесенных расходов администрация берёт на себя. В следующем году все киоски, которые находятся в городе Благовещенске, будут также приведены к единому стилю.

Просмотров всего: 231

#городская власть

распечатать

Фотогалерея

Общество

Благовещенцы считают берега Бурхановки самым грязным местом в городе
Общество 3

Благовещенцев знакомят с именитыми спортсменами города
Общество 10

Благовещенцы не захотели видеть животных на площади Ленина
Общество 3

В новом сквере на Тайване высадят деревья и организуют культурный отдых

Комментарии
Показать все (1)
  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    31 минута назад

    Это хорошо. Главное, чтобы объявлениями и рекламой не завесили.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь