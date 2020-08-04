Для благовещенских киосков разработают дизайн-код

Фото: благовещенск.рф

В ближайшие два года торговые павильоны амурской столицы приобретут одинаковую стилистику. Городская администрация решает этот вопрос с региональным центром развития территорий. Тем временем, уже к концу лета единый облик приобретут киоски, установленные на набережной Амура.

Территория будет разделена на две зоны – историческую, от улицы Калинина до переулка Святителя Иннокентия, и современную – остальная часть набережной.

– Наша набережная считается одной из лучших набережных в России и для того, чтобы этот статус сохранить за собой, нам приходится совершенствоваться. В частности, было принято решение все киоски и павильоны сделать в едином стиле. Таким образом, было разработано два проекта модели киоска – в современном и историческом стилях. Всего на набережной установлено 23 киоска, 12 из них уже заменены, – рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Остальные павильоны набережной сменят облик до середины августа. Шестнадцать из них будут выполнены в современном стиле, семь – в историческом. Последние, к слову, будут выглядеть как кованый киоск «Амурский сувенир», который располагается в районе Триумфальной арки. Единственные отличия – это размер и цвет. Павильоны будут компактнее, чтобы лучше просматривались витрины, а коричневый цвет сменит «графит».

Все павильоны в современном стиле будут одного размера, единообразие предусмотрено и в шрифтах, используемых в названиях и вывесках.

В разработке эскизов принимали участие и предприниматели города, которым предстоит заменить старые объекты. Стоит отметить, что для бизнесменов предусмотрена субсидия – часть понесенных расходов администрация берёт на себя. В следующем году все киоски, которые находятся в городе Благовещенске, будут также приведены к единому стилю.