Курсанты ДВОКУ форсировали водную преграду
Курсанты ДВОКУ прошли практические занятия по преодолению водных преград. Специальный курс вождения современной боевой техники состоялся на днях на одной изрек амурского бассейна.
Прежде чем приступить к занятиям, военнослужащим пришлось основательно подготовиться. Они изучили технику безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82АМ отрабатывали на воде разные маневры! Преодолевали препятствия, выполняли развороты, отрабатывали эвакуацию и транспортировку машины на буксире.
Всего в занятиях задействовали более 200 курсантов и около 30 единиц техники.
Стоит отметить, что так называемый "плав", движение по воде и преодоление препятствий на БТРах и БМП — один из самых трудных этапов освоения военной техники.
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