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сегодня, 15:49 0

Курсанты ДВОКУ форсировали водную преграду

Курсанты ДВОКУ форсировали водную преграду
Фото: https://structure.mil.ru/

Курсанты ДВОКУ прошли практические занятия по преодолению водных преград. Специальный курс вождения современной боевой техники состоялся на днях на одной изрек амурского бассейна.

Прежде чем приступить к занятиям, военнослужащим пришлось основательно подготовиться. Они изучили технику безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82АМ отрабатывали на воде разные маневры! Преодолевали препятствия, выполняли развороты, отрабатывали эвакуацию и транспортировку машины на буксире.

Всего в занятиях задействовали более 200 курсантов и около 30 единиц техники.

Стоит отметить, что так называемый "плав", движение по воде и преодоление препятствий на БТРах и БМП — один из самых трудных этапов освоения военной техники.

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#военные #транспорт

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