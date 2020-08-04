В Благовещенске на Нагорной горели три гаража
Вечером 3 августа в районе улиц Нагорная – Амурская в Благовещенске загорелись три гаража. В одном из них находился автомобиль иностранного производства.
Спасатели пожарно-спасательной части № 2 прибыли на место возгорания через семь минут после вызова. На месте работали семь пожарных и две единицы техники.
В течение четырех минут пожарные ликвидировали открытое горение. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Просмотров всего: 334