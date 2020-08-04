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сегодня, 15:36 0

В Благовещенске на Нагорной горели три гаража

В Благовещенске на Нагорной горели три гаража
Фото: 28.mchs.gov.ru

Вечером 3 августа в районе улиц Нагорная – Амурская в Благовещенске загорелись три гаража. В одном из них находился автомобиль иностранного производства.

Спасатели пожарно-спасательной части № 2 прибыли на место возгорания через семь минут после вызова. На месте работали семь пожарных и две единицы техники.

В течение четырех минут пожарные ликвидировали открытое горение. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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