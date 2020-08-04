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сегодня, 15:36 0

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%
Фото: pixabay.com

На совещании с вице-премьерами Председатель Правительства Михаил Мишустин
заявил о том, что первоначальный взнос по льготной ипотеке будет снижен с 20% до 15%. Как сообщает РБК, соответствующее постановление уже подписано.

По словам премьера, это позволит взять ипотеку на льготных условиях тем, кто не успевал накопить нужную суму до 1 ноября 2020 года. Напомним, о льготной ипотеке под 6,5% президент России объявил в минувшем апреле. Специальные условия были созданы для поддержки россиян, а также строительной отрасли в условиях кризиса и пандемии.

Напомним, льготная ипотека действует на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года, приобрести квартиру можно только в новостройке. Изначально минимальная сумма первоначального взноса составляла 20% от стоимости квартиры, а максимальная сумма кредита для Московской и Ленинградской областей составляла 8 миллионов рублей, для остальных регионов - 3 миллиона рублей. Затем эти цифры повысили, и теперь они составляют 12 и 6 миллионов рублей соответственно.

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#российская власть #СМИ #строительство

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