Свободненская детская железная дорога празднует юбилей

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Сегодня, 4 августа, исполняется 80 лет малой Забайкальской железной дороге. Это самая протяжённая в России детская магистраль. С момента начала работы на малой ЗабЖД прошли обучение свыше 52,5 тысячи человек, перевезли более миллиона человек.

Её история началась в 1939 году, когда по инициативе школьников и железнодорожников было начато строительство первой на Дальнем Востоке детской магистрали. Протяжённость свободненской детской железной дороги более 11 километров. На пути следования расположено четыре станции.

В настоящее время на малой ЗабЖД обучаются более тысячи юных железнодорожников. Во время занятий ребята осваивают такие специальности, как осмотрщик вагона, ревизор по безопасности движения поездов, проводник пассажирского вагона, дежурный по станции, поездной диспетчер, бригадир поезда, машинист тепловоза.

На сегодня парк подвижного состава включает в себя пять локомотивов, шесть пассажирских вагонов и две грузовые платформы.