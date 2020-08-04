В России изменились стандарты для автономеров
С сегодняшнего дня, 4 августа в России определен новый стандарт регистрационных знаков для всех транспортных средств. Разработка велась специалистами МВД в течение дух лет, с 2017 по 2018 год. В итоге появился новый ГОСТ Р 50577–2018, об этом пишет РИА.
Этот стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. При этом, что важно документ сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93.
Итак, что изменилось:
- введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления — допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1;
- уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов — сохранена структура и обозначение типа;
- введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств;
- введен дополнительно тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы);
- введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств;
- выдавать знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств;
- дополнены требования к элементам защиты от подделки, которые до этого регламентировались приказом МВД;
- для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может сам обратиться в соответствующую организацию.
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