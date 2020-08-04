В России изменились стандарты для автономеров

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Этот стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. При этом, что важно документ сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93.



Итак, что изменилось:



- введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления — допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1;



- уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов — сохранена структура и обозначение типа;



- введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств;



- введен дополнительно тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы);



- введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств;



- выдавать знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств;



- дополнены требования к элементам защиты от подделки, которые до этого регламентировались приказом МВД;



- для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может сам обратиться в соответствующую организацию.