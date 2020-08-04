Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:59 0

В России изменились стандарты для автономеров

В России изменились стандарты для автономеров
Фото: https://ria.ru/

С сегодняшнего дня, 4 августа в России определен новый стандарт регистрационных знаков для всех транспортных средств. Разработка велась специалистами МВД в течение дух лет, с 2017 по 2018 год. В итоге появился новый ГОСТ Р 50577–2018, об этом пишет РИА.

Этот стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. При этом, что важно документ сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93.

Итак, что изменилось:

- введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления — допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1;

- уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов — сохранена структура и обозначение типа;

- введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств;

- введен дополнительно тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы);

- введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств;

- выдавать знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств;

- дополнены требования к элементам защиты от подделки, которые до этого регламентировались приказом МВД;

- для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может сам обратиться в соответствующую организацию.

Просмотров всего: 127

#СМИ #транспорт

распечатать


В России и мире

Коронавирус помогает экономить российским молодоженам
Общество

Курсанты ДВОКУ форсировали водную преграду
В России и мире

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизили до 15%
Общество 1

Свободненская детская железная дорога празднует юбилей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь