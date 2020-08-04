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сегодня, 19:37 0

Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Работающим пенсионерам продлили режим самоизоляции

Работающие амурчане старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, могут продлить электронные больничные на две недели – до 14 августа. Они, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня его оформления.

Как сообщает пресс-служба правительства, больничный лист будет оформляться автоматически. Пенсионерам не потребуется личного присутствия в медицинской организации.

Рассчитываться пособие по временной нетрудоспособности из-за карантина будет по общим правилам. Если стаж работы более восьми лет – больничный оплачивается «стопроцентно». Для расчёта берётся среднемесячный заработок. Информацию о сумме пособия и электронных листках можно посмотреть в личном кабинете застрахованного на портале «Госуслуги».

Как уточняют в отделении ФСС, в этот раз необходимо подавать реестр сведений за период с 3 по 14 августа 2020 года.

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#здоровье

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