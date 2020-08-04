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сегодня, 18:14 0

В Приамурье два вымогателя получили по шесть лет колонии

В Приамурье два вымогателя получили по шесть лет колонии
Фото: unsplash.com

В городе Свободном осуждены двое молодых мужчин. Суд рассмотрел уголовное дело и признал их виновными в вымогательстве денег в крупном размере. Дело осложнилось тем, что преступление было совершено группой лиц, передаёт амурская прокуратура.

Установлено, что в середине июня прошлого года молодые мужчины требовали у своего знакомого крупную сумму – 450 тысяч рублей. При этом свободненцы угрожали ему, что называется, физической расправой. Уже осуждённые мужчины отвезли приятеля в отдаленный район, где избили битой и резиновой палкой. Злоумышленники были замечены сотрудниками амурской ФСБ, которые проводили оперативные мероприятия.

Установлено, что один из мужчин совершил преступление в период условно-досрочного освобождения, второй – во время испытательного срока при «условке». Суд учёл все обстоятельства дела и назначил виновным по шесть лет лишения свободы каждому.

Один будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, второго отправят в колонию строго режима.

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#криминал #происшествия #суды

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