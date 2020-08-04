45 тысяч защитных масок привезли в Амурскую область

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В министерство соцзащиты населения Амурской области в качестве гуманитарной помощи поступило 45 тысяч защитных масок. Все они будут переданы сотрудникам центров социального обслуживания, работающим с гражданами на дому.

Так необходимые сегодня маски предоставил Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко совместно с фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты.



Сейчас маски доставлены в дом-интернат в Благовещенске. Оттуда их распределят по нуждающимся учреждениям, подведомственным министерству.



Ежедневно более 180 работников социальных служб оказывают самые разные услуги пожилым и инвалидам гражданам, вступая с ними в прямой контакт. Именно эта категория сотрудников более всего нуждается в защите.



Стоит отметить, что это не первый акт помощи со стороны фондов. Ранее они уже обеспечили учреждения министерства, занимающиеся работой с инвалидами и престарелыми людьми, 50 тысячами масок и более полутысячами флаконов антисептиков для рук.



Областное минсоцзащиты выражает благодарность за оказанную поддержку обоим фондам.