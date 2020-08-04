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сегодня, 18:58 0

Амурчанин прошёл в финал чемпионата «Молодые профессионалы»

Амурчанин прошёл в финал чемпионата «Молодые профессионалы»
Фото: unsplash.com

Выпускник Амурского технического колледжа выступит в финале национального чемпионата Worldskills Russia. За победу ему предстоит побороться в компетенции «Лабораторный химический анализ».

В этом году состязания «Молодые профессионалы» впервые пройдут в дистанционно-очном формате, сообщает региональное правительство.

– Выполнять задания чемпионата конкурсант будет в нашем колледже на специальной площадке, подготовленной по стандартам Worldskills. Из помещения будет вестись прямая трансляция, вопрос с подключением в настоящее время прорабатывается, – рассказал директор Амурского технического колледжа Олег Кривцов.

Финал VIII чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 6 по 21 сентября. В национальном первенстве выступят почти три тысячи человек из всех субъектов страны.

Взрослые конкурсанты поучаствуют в 130 компетенциям, соревнования среди юниоров пройдёт по 71 направлению. Они соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; транспорт и логистика; сфера услуг; образование.

Финал пройдет на региональных площадках – в колледжах и специализированных центрах. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом работ и соблюдением регламента. Работы, которые невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в Центр управления соревнованиями в Новокузнецке.

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#конкурсы #технологии

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