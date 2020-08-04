Благовещенцы считают берега Бурхановки самым грязным местом в городе

После того, как администрации поддержада субботник, глава города Олег Имамеев пообещал помочь инвентарём и вывозом мусора. А еще горожанам предложили самостоятельно определить места для уборки.



В официальном instagram-аккаунте администрации проводится опрос, где каждый желающий может высказаться в пользу одного из трёх предложенных вариантов. Это прибрежная территория реки Бурхановки, сквер «40 лет ВЛКСМ» за стадионом «Амур» и сквер, расположенный за Домом молодёжи. Но лидирует в опросе территория Бурхановки, которую предложили в комментариях сами жители. Предпочтение этому объекту отдали более 60 % участвовавших в опросе горожан.



Благовещенцы высказывают вообще, активно стали предлагать альтернативные варианты территорий, нуждающихся в генеральной уборке. Кроме Бурхановки, в их число вошли прибрежные территории других рек – Чигиринки в районе улицы Тепличной, а также реки Зеи в районах Астрахановки и Судоверфи.



Голосование за выбор территорий для предстоящего субботника будет открыто до 7 августа, сообщает сайт администрации города Благовещенска.