Более 900 амурчан прошли тестирование на иммунитет к COVID-19

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В первый день исследования иммунитета к коронавирусу образцы крови взяли у 914 добровольцев, что составляет 33 процента от общего плана. Забор крови будет продолжаться до 6 августа. Результаты исследования будут направлены амурчанам по электронной почте.

Поучаствовать в тестировании пожелали более 3 500 волонтёров. Возрастные группы 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет были укомплектованы уже в первые дни анкетирования. На сегодняшний день они полностью сформированы, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, что Амурская область вошла в число пилотных регионов России, где исследуется популяционный иммунитет к COVID-19. В тестировании принимают участие жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды.

Полученные данные используют для прогноза эпидемиологической ситуации в регионе. На их основе будут запланированы мероприятия по профилактике коронавируса.