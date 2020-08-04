Мигрантам будет сложнее приехать на заработки в Россию

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— Предлагается разрешать въезд в Россию трудовому мигранту только если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства, — рассказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.



По данным МВД, иностранные граждане нарушают общественный порядок не только в столице. Зафиксированы случаи в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях.



— Это повод для принятия дополнительных мер руководителями регионов. Например, в арабском мире на работодателя возлагается полная ответственность за действия работника-мигранта. Это жёсткая мера, но её следует обсудить, — считает замглавы Совбеза.



По данным опроса РАНХиГС, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это может способствовать росту криминала.



— Иностранные граждане оказались в сложной жизненной ситуации без средств к существованию. В некоторых регионах существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов-правонарушителей, — считает Дмитрий Медведев.