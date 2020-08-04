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сегодня, 13:41 1

Мигрантам будет сложнее приехать на заработки в Россию

Мигрантам будет сложнее приехать на заработки в Россию
Фото: pixabay.com

Новое ограничение на въезд в Россию для мигрантов обсуждают в Совбезе России. Оно вызвано ростом криминала со стороны иностранных граждан. Чтобы разрешить въезд сотруднику, от работодателя могут требовать подтверждение его трудоустройства, сообщает ТАСС.

— Предлагается разрешать въезд в Россию трудовому мигранту только если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства, — рассказал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

По данным МВД, иностранные граждане нарушают общественный порядок не только в столице. Зафиксированы случаи в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях.

— Это повод для принятия дополнительных мер руководителями регионов. Например, в арабском мире на работодателя возлагается полная ответственность за действия работника-мигранта. Это жёсткая мера, но её следует обсудить, — считает замглавы Совбеза.

По данным опроса РАНХиГС, около 40% мигрантов, почти каждый второй, лишились работы. Это может способствовать росту криминала.

— Иностранные граждане оказались в сложной жизненной ситуации без средств к существованию. В некоторых регионах существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов-правонарушителей, — считает Дмитрий Медведев.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    так что по всей стране мигрантам не платят зарплату?

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