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сегодня, 13:27 0

На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата «Кондор-ФКА»

На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата «Кондор-ФКА»
Фото: пресс-служба филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный»

Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» приняли грузомакет и макет двигателя космического аппарата «Кондор-ФКА». Оборудование позволит провести комплексные испытания унифицированного технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции, сообщает пресс-служба Восточного.

Испытания технологического оборудования будут комплексными. Проверят не только работоспособность систем космического аппарата, но и определят его готовность к заправке. «Кормят» такую махину компонентами ракетного топлива и сжатых газов. Недавно для работы с космическим аппаратом установили новые грузозахватные приспособления.

В задачи космического аппарата «Кондор-ФКА» дистанционного зондирования Земли будет входить картографирование, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Он оснащен радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой. Она позволит при любой погоде и в любое время суток получать высокодетальные изображения. Земную поверхность можно снять с разрешением до 1 метра и обследовать её в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

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#космодром #космос

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