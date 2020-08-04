Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость
сегодня, 12:56 0

Василий Орлов: «Мы продолжим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы»

Василий Орлов: «Мы продолжим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы»

В начале года глава региона поставил задачу министерству транспорта и дорожного хозяйства осуществить поддержку муниципалитетов в части приобретения новых единиц общественного транспорта. Минтрансом был разработан соответствующий порядок в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области», сообщает пресс-служба областного правительства.

— Мы проложим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы. Более того, в 2021 году мы намерены не только обновлять автопарки, но и открывать новые маршруты в муниципалитетах области, — рассказал о намерениях губернатор Василий Орлов.

Транспортный парк с устаревшей техникой создаёт высокий процент аварийности на дорогах, а также ведёт к возрастанию расходов на её эксплуатацию и снижению качества обслуживания.

В этом году муниципалитетами через торги уже были закуплены 43 автобуса отечественного производителя трёх марок: МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ. Новые транспортные единицы обновили автобусный парк в 19 районах области. В общей сложности необходимо приобрести 100 единиц общественного транспорта.

Отметим, что на данный момент пассажирские перевозки в регионе осуществляются по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Работают 816 транспортных единиц. За перевозку отвечают 105 частных компаний и 11 муниципальных предприятий.

Просмотров всего: 25

#транспорт

распечатать


Общество 1

Жители села Грибское: «Мы не можем выбраться в город из-за отмены автобусов»
Общество

В Возжаевке готовятся к строительству путепровода
Общество 1

Более пяти тысяч амурских школьников ездят бесплатно в автобусах на каникулах
Общество 17

Первый российский электромобиль запустят в производство в конце года
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь