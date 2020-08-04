Василий Орлов: «Мы продолжим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы»

В начале года глава региона поставил задачу министерству транспорта и дорожного хозяйства осуществить поддержку муниципалитетов в части приобретения новых единиц общественного транспорта. Минтрансом был разработан соответствующий порядок в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области», сообщает пресс-служба областного правительства.

— Мы проложим помогать муниципалитетам приобретать новые автобусы. Более того, в 2021 году мы намерены не только обновлять автопарки, но и открывать новые маршруты в муниципалитетах области, — рассказал о намерениях губернатор Василий Орлов.



Транспортный парк с устаревшей техникой создаёт высокий процент аварийности на дорогах, а также ведёт к возрастанию расходов на её эксплуатацию и снижению качества обслуживания.



В этом году муниципалитетами через торги уже были закуплены 43 автобуса отечественного производителя трёх марок: МАЗ 206086, Газель Next и ПАЗ. Новые транспортные единицы обновили автобусный парк в 19 районах области. В общей сложности необходимо приобрести 100 единиц общественного транспорта.



Отметим, что на данный момент пассажирские перевозки в регионе осуществляются по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Работают 816 транспортных единиц. За перевозку отвечают 105 частных компаний и 11 муниципальных предприятий.