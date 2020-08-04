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сегодня, 17:45 0

«Наш Подкаст»: Дементьев Илья

«Наш Подкаст»: Дементьев Илья

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Первым гостем стал Илья Дементьев — известный благовещенский ведущий.

00:06:00 – Радио, курево и технологии,

00:19:00 – Озвучивание книг, заработок на этом и ещё немного про радио,

00:30:00 – Деньги, кризис, переезд в Калининград и возвращение в Благовещенск,

00:46:00 – О финансах, финансовой грамотности, последствиях пандемии и event’е,

01:04:00 – Илья и страйкбол.

Аккаунт подкаста в Инстаграм: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

Аккаунт на Яндекс.Музыка

Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 168

#праздники

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