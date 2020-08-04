«Наш Подкаст»: Дементьев Илья
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Первым гостем стал Илья Дементьев — известный благовещенский ведущий.
00:06:00 – Радио, курево и технологии,
00:19:00 – Озвучивание книг, заработок на этом и ещё немного про радио,
00:30:00 – Деньги, кризис, переезд в Калининград и возвращение в Благовещенск,
00:46:00 – О финансах, финансовой грамотности, последствиях пандемии и event’е,
01:04:00 – Илья и страйкбол.
Аккаунт подкаста в Инстаграм: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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