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Завершён приём заявок на общероссийскую литературную премию имени Арсеньева

Завершён приём заявок на общероссийскую литературную премию имени Арсеньева
Фото: pixabay.com

Закончен приём работ на соискание общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, сообщает пресс-служба организационного комитета. Из 144 произведений, присланных соискателями, были отобраны 94.

Литературные работы на дальневосточную тематику приходили из разных регионов страны, в том числе и из центральных. Так, среди участников есть авторы из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Смоленской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской области. Конечно, соискателями являются литераторы из дальневосточных территорий. Всего из 17 регионов.

В этом году сроки подачи заявок были продлены. Причина заключается в том, что изначально количество произведений, поступавших в оргкомитет, было ниже прошлогоднего уровня. Это было связано с нарушением связи автора с номинантами из-за коронавирусной инфекции. Только после увеличения сроков и привлечения внимания СМИ, региональных министерств культуры и проведение «круглых столов» по вопросам премии, количество стало расти и достигло прошлогоднего уровня.

— Сначала ситуация складывалась не лучшим образом: количество поданных заявок было значительно ниже уровня предыдущего года. Я думаю, что тут сыграли роль объективные причины: во-первых, конечно, сказалось то, что мы проводим уже второй сезон премии, и прошлый «собрал урожай» всех предыдущих лет. Ну не написали просто писатели ещё достаточное количество произведений! (смеется) И, разумеется, коронавирус. Люди растерялись, многие занялись первостепенными задачами, в которые, возможно, премия не входила. Однако, по прошествии времени и усилий, которые мы приложили — а здесь и привлечение региональных и федеральных СМИ, и проведение виртуальных «круглых столов» во всех краях и территориях ДФО, и работа с местными министерствами культуры — количество работ резко пошло вверх, и мы достигли уровня прошлого года. Теперь эксперты будут кропотливо работать: собранная литература по всем трем номинациям — длинная, короткая и проза для детей — будет тщательно прочитана и оценена, для того чтобы сформировать длинный список, который и будет анонсирован 30 сентября. Я надеюсь, нет — я абсолютно уверен! — это будет очень сильный список. Это будет настоящая литература о самой прекрасной и загадочной земле — о Дальнем Востоке, — считает куратор премии Вячеслав Коновалов.

Конкурс проходит в трёх номинациях: длинная, короткая и проза для детей.

30 сентября будет объявлен длинный список участников премии. Через два месяца – 30 ноября – станут известны имена финалистов, а в декабре авторов-победителей. Им будут вручены по 500 тысяч рублей в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Напоминаем, что эта литературная премия учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Подробнее узнать о премии можно на сайте — премияарсеньева.рф. Узнать её новости можно в социальных сетях — Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и ВКонтакте.

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#культура

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