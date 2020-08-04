В Приамурье окольцевали двух аистят

Фото: www.instagram.com/anton_160386/

GPS-трекеры и номерные кольца надели на двух птенцов дальневосточного аиста в Ивановском районе. Как рассказал биолог-охотовед Антон Сасин, эти птенцы — дети уже знакомого учёным аиста.

— Такую научную работу мы проводим уже третий год, что позволяет получать данные о перемещениях дальневосточных аистов в дикой природе на протяжении нескольких лет. Эти двое птенцов и это гнездо интересно ещё тем, что это первое потомство аиста, которого мы метили в 2018 году в Амурском заказнике. Из одиннадцати помеченных два года назад аистов – это единственный, который построил гнездо и обзавёлся семьёй и потомством в двухлетнем возрасте. Обычно они начинают размножаться с 3-4 лет. Таким образом, уникальность этого мероприятия в том, что мы начнём отслеживать перемещение второго поколения аистов одной семьи. У нас будет возможность изучить зависимость (или независимость) перемещения птенцов по отношению к родителям, а также отследить их выбор будущего места гнездования, — написал Антон Сасин.

По словам учёного, трекеры не мешают птицам жить обычной жизнью.



— За 3 года такие передатчики установлены уже более чем на 120 аистов, и их поведение и качество жизни никак не отличается от немеченных птиц. Срок службы передатчика рассчитан на 5 лет. Тесьма, которой крепится передатчик, постепенно разлагается от солнечного ультрафиолета, через несколько лет становится хрупкой и должна сама порваться, — объяснил биолог.



Учёный также напомнил, что мечение дальневосточных аистов GPS-трекерами проводится АмурСоЭСом совместно с амурским отделением WWF и Китайской академией наук в рамках российско-китайской программы по изучению миграции водоплавающих и околоводных птиц.



В Приамурье трепетно следят за жизнью аистов. Во многих гнёздах установлены камеры, которые позволяют увидеть жизнь птиц онлайн. В этом году наблюдается настоящий «бэби-бум» у дальневосточного аиста в бассейне Амура.