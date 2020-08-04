Ещё 11 амурчан пострадали от укусов клещей

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В Приамурье стало меньше пострадавших от укусов клещей. За прошедшую неделю к медикам обратились 11 человек, в том числе двое детей, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Это в два с половиной раза ниже прошлогодних показателей.

Чаще всего «встреча» с клещами происходит в населённых пунктах – это 60 % случаев. Экстренную серопрофилактику прошли 61,4 % пострадавших. Часть амурчан отказалась от процедуры или же люди обратились за помощью поздно, когда с момента укуса прошло более 72 часов.



За неделю исследовано пять особей клещей, которых принесли амурчане, положительных «находок» не обнаружено. С начала сезона специалисты выявили 39 особей, заражённых возбудителем боррелиоза, и семь – вирусом клещевого энцефалита. Всего с начала года от вредных членистоногих пострадало более полутора тысяч амурчан, почти треть из них – дети.

Напоминаем, что вопросы профилактики клещевых инфекций можно задать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора в круглосуточном режиме 8-800-555-49-43. Кроме того, в рабочее время действует горячая линия амурского управления 8-(4162)-20-20-20.