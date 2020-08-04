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сегодня, 11:49 1

Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа

Осенью в Россию придут три новых штамма гриппа
Фото: ТАСС

В Россию осенью придут вирусы гриппа типов А и В, в которых три штамма являются обновленными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее глава федерального ведомства Анна Попова заявила, что будущей осенью в стране ожидается приход «гриппа-незнакомца», от которого жителей ещё ни разу не прививали. Она подчеркнула, что именно поэтому в этом сезоне вакцинация актуальна как никогда. Прививочная кампания стартует в сентябре.

– Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

К слову, специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения пересматривает штаммы гриппа для вакцин дважды в год.

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#здоровье #медицина

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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    47 минут назад

    Ванга, Нострадамус в гробу перевернулись, а директор Рен-Тв дал уже пищу для своих журналюг и поставил задачу снять сюжеты, фильмы.

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