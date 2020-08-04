Жители села Грибское: «Мы не можем выбраться в город из-за отмены автобусов»

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Жители села Грибское Благовещенского района пожаловались на транспортный коллапс. С 1 августа прекратили ходить рейсовые автобусы из населённого пункта в областной центр.

— У нас сложилась проблема, с которой люди не могут самостоятельно разобраться. Мы не можем выбраться в город из-за того, что отменили рейсовые автобусы. До пандемии они ходили три раза в день. Теперь ни одного рейса нет. Людям, чтобы добраться до работы, приходится ездить на такси или попутках. Из деревень, что расположены дальше, добраться до Благовещенска ещё сложнее, — написала жительница села Грибского.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сообщили о том, что с 2013 года направления Благовещенск – Дроново и Благовещенск – Удобное обслуживались индивидуальным перевозчиком. Из-за низкого пассажиропотока предприниматель прекратил работу с 1 августа. Проводились конкурсы на обслуживание этих маршрутов, но, к сожалению, они не состоялись из-за отсутствия заявок. Сейчас идёт новый аукцион на обслуживание маршрутов 102 и 105.

— Для сохранения перевозок 2 июня с индивидуальным предпринимателем, который обслуживал 102 и 105 маршруты, был продлён договор и сокращено расписание. Из-за низкого пассажиропотока 15 июня перевозчик подал заявление на расторжение договора. В связи с отказом перевозчика обслуживать маршруты на следующий день, то есть 16 июня, был объявлен повторный конкурс на эти маршруты, приём заявок заканчивается 7 августа. До настоящего времени заявки отсутствуют. Также подан запрос в министерство транспорта и дорожного хозяйства области на выделение субсидий на поддержку пассажирских перевозок по этим маршрутам, — сообщили в пресс-службе минтранса области.