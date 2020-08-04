Амурская прокуратура выявила ряд нарушений лесного законодательства

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Прокуроры Приамурья выявили нарушения правил санитарной безопасности в лесах. Речь, в первую очередь, идёт об исполнении договоров аренды лесных участков, а также проектах освоения лесов.

Например, прокурор Селемджинского района установил, что одна из компаний по добыче россыпного золота не рекультивирует участки леса, на которых работает. В итоге, по решению суда, организация в настоящий момент устраняет все нарушения.



Кроме того, в Тынде четыре коммерческие организации не заплатили аренду за пользование участками тайги. По требованию прокуратуры нарушения были устранены.



Прокурор Бурейского района, в свою очередь, установила, что предприниматель не выполнил мероприятия, предусмотренные проектом освоения лесов. В частности, не установил предупредительные аншлаги, шлагбаумы, пожарную наблюдательную вышку, а ещё не обустроил минерализованные полосы. В настоящее время недочёты исправлены.