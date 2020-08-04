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сегодня, 11:23 0

Благовещенцев зовут на фотомарафон «Спорт и я»

Благовещенцев зовут на фотомарафон «Спорт и я»
Фото: благовещенск.рф

Фотомарафон в честь Дня физкультурника проведёт благовещенский Общественно-культурный центр. Всем желающим предлагают с 3 по 8 августа опубликовать в своём инстаграм-аккаунте снимки занятий спортом. Самых-самых ждут призы, сообщает пресс-служба администрации города.

— Вы ведёте активный образ жизни, занимаетесь спортом или физкультурой? Тогда делайте селфи, фото с семьёй, друзьями или домашними животными. А затем выкладывайте их на страничке Инстаграм под хэштегом #ОкцСпортиЯ, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Авторов самых интересных и оригинальных фотографий поощрят.

Благовещенцы уже показывают, как играют в футбол, хоккей и занимаются восточными единоборствами. К марафону даже присоединился и домашний питомец. Рыжий кот занимается гимнастикой.

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#конкурсы #спорт

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