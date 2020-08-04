Благовещенцев зовут на фотомарафон «Спорт и я»

Фото: благовещенск.рф

Фотомарафон в честь Дня физкультурника проведёт благовещенский Общественно-культурный центр. Всем желающим предлагают с 3 по 8 августа опубликовать в своём инстаграм-аккаунте снимки занятий спортом. Самых-самых ждут призы, сообщает пресс-служба администрации города.

— Вы ведёте активный образ жизни, занимаетесь спортом или физкультурой? Тогда делайте селфи, фото с семьёй, друзьями или домашними животными. А затем выкладывайте их на страничке Инстаграм под хэштегом #ОкцСпортиЯ, — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.



Авторов самых интересных и оригинальных фотографий поощрят.

Благовещенцы уже показывают, как играют в футбол, хоккей и занимаются восточными единоборствами. К марафону даже присоединился и домашний питомец. Рыжий кот занимается гимнастикой.