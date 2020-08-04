Благовещенских школьников ожидает утренний фейсконтроль

Фото: благовещенск.рф

В школе №24 села Белогорье установили новую пропускную систему. Она современней других аналогов, установленных в учреждениях образования области. Ученики и педагоги смогут попасть в здание, пройдя двойную идентификацию – по пропуску и по лицу, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

IP-камеры установлены на входе в школу на стенах у турникета. В объектив попадают, как взрослые, так и дети. Подобный проект реализуется в Приамурье впервые.

– Администрация школы обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность установки системы контроля. Мы решили опробовать систему верификации по лицу на примере образовательной организации. Верификация – это распознавание человека по двум признакам – карта-пропуск и лицо. Пройти могут люди, лица которых сохранены в программе. Если лицо и данные карты совпадают, то система открывает проход. Это исключает возможность использования чужих пропусков, то есть посторонний, пройти в школу не сможет, – пояснил технический директор компании Иван Козлов.

Необходимое оборудование уже установлено. Осталось создать базу фотографий школьников и учителей, чтобы «научить» систему узнавать людей. Эта работа будет проведена в начале учебного года.

– Фотографии будут занесены в программу, ребятам выдадут карточки – родительская плата, в этом случае, взиматься не будет. Благодаря системе нам будет намного легче проводить мониторинг нахождения детей в школе. Мы без труда сможем узнать, в какое время ученик пришёл, в какое – ушёл. Также хочется отметить, что в этом году впервые у нас установлено ограждение. К 1 сентября наша школа будет соответствовать всем требованиям антитеррористической безопасности, – рассказала директор школы № 24 Татьяна Щербакова.