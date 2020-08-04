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сегодня, 10:54 0

Вандалы испортили фигуры животных на набережной Благовещенска

Вандалы испортили фигуры животных на набережной Благовещенска
Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

На детской площадке, которая находится на набережной Благовещенска, похозяйничали вандалы. Хулиганы разбили архитектурные фигуры животных и сломали ограждение на горке, пишет МП «ГСТК» в своём Инстаграм-аккаунте.

На реставрацию повреждений потребуется несколько дней. Сумма ущерба будет озвучена после всех восстановительных работ.

Как сообщает пресс-служба ГСТК, заявление в полицию они не подавали. Коммунальщики всё восстановят своими силами. Однако, они обратились с просьбой к гостям и жителям города.

– Мы взываем к сознательности граждан. Пожалуйста, будьте аккуратней с сооружениями города. Очень не хотелось бы, чтобы ваши дети играли на руинах, – говорят специалисты.

Напомним, что недавно акт вандализма был зафиксирован в парке Дружба. Там неизвестные ночью разбили четыре фонаря.

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#происшествия

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