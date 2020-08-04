Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток - 2»

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Наказание связано с разбирательством, которое проводит польское ведомство UOKiK по делу создания консорциума для строительства «Северного потока - 2». Кроме «Газпрома» по делу проходят Engie Energy из Швейцарии и четырем компании из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.



Что касается российского монополиста, то «Газпрому» инкриминировали отказ предоставить необходимы для проверки документы.



«Исходя из существующих положений, в начале года мы попросили "Газпром" предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока - 2». Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с главой управления, компания не предоставила эту информацию, в том числе после начала в мае разбирательства из-за отсутствия сотрудничества, что должно быть предупреждающим сигналом для компании», - указали в UOKiK.



Потемнению главы UOKiK Томаша Хрустного — это преднамеренное действие, призванное помешать разбирательству! А значит, его можно расценить, как серьезное антимонопольное нарушение страны Евросоюза. Поэтому-то он и назначил штраф, причём максимальный по этой статье.



В свою очередь в «Газпроме» говорят, что обжалуют этот штраф.



«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», - цитирует пресс-службу компании ТАСС.