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сегодня, 10:43 0

Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток - 2»

Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток - 2»
Фото: https://tass.ru/

Один из так называемых польских регуляторов оштрафовал «Газпром» за отказ сотрудничать по делу о строительстве «Северного потока - 2». Сумма штрафа составила 57 миллионов долларов, это 213 миллионов польских злотых. Об это пишет ТАСС.

Наказание связано с разбирательством, которое проводит польское ведомство UOKiK по делу создания консорциума для строительства «Северного потока - 2». Кроме «Газпрома» по делу проходят Engie Energy из Швейцарии и четырем компании из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Что касается российского монополиста, то «Газпрому» инкриминировали отказ предоставить необходимы для проверки документы.

«Исходя из существующих положений, в начале года мы попросили "Газпром" предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока - 2». Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с главой управления, компания не предоставила эту информацию, в том числе после начала в мае разбирательства из-за отсутствия сотрудничества, что должно быть предупреждающим сигналом для компании», - указали в UOKiK.

Потемнению главы UOKiK Томаша Хрустного — это преднамеренное действие, призванное помешать разбирательству! А значит, его можно расценить, как серьезное антимонопольное нарушение страны Евросоюза. Поэтому-то он и назначил штраф, причём максимальный по этой статье.

В свою очередь в «Газпроме» говорят, что обжалуют этот штраф.

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО "Газпром" предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции. В случае судебного обжалования штрафа, он не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда», - цитирует пресс-службу компании ТАСС.

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