Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул пределы родной страны

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— Я сообщаю вам о своём вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании, — указано в письме бывшего монарха. Подобное решение он объяснил тем, что не хочет мешать благотворному правлению сына. Сам Филипп VI одобрил решение отца и выказал ему свое уважение.



Отъезд экс-короля проходит на волне расследований о его заграничных счетах, которые начались в начале 2020 года. Так, весной швейцарская прокуратура завела дело о передаче Хуаном Карлосом I €65 миллионов своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.



Предположительно, по мнению прокуратуры Испании, бывший правитель мог украсть 200 миллионов долларов со строительства железнодорожных путей в Саудовской Аравии. Эти средства он перевёл на швейцарский счёт, открытый на имя панамского фонда.



Действующий король Испании Филипп VI, в связи с антикоррупционными разбирательствами в отношении его отца, отказался от наследства, которое мог бы получить. Утверждается, что он не причастен к этим делам.



Король Хуан Карлос I вступил на трон в 1979 году после смерти диктатора Франсиско Франко. Он правил 39 лет. Отречение от престола состоялось в 2014 году. Главой государства стал его сын Филипп VI.