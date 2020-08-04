В Возжаевке готовятся к строительству путепровода

Фото: www.belraion.ru

В Белогорском районе готовятся строить путепровод в селе Возжаевка. Сейчас составляется техзадание для аукционных торгов, на которых определят исполнителя работ по изготовлению ПСД, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.



Контракт на выполнение проектных и изыскательных работ на путепроводе через железнодорожный переезд ориентировочно будет подписан в сентябре 2020 года.

Возведение путепровода осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области».

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#строительство #транспорт

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