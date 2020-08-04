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сегодня, 10:28 0

В ДВОКУ создали уникальную систему подготовки курсантов

В ДВОКУ создали уникальную систему подготовки курсантов
Фото: tvzvezda.ru

В ДВОКУ разработали уникальную систему подготовки курсантов. Её основа — опыт тренировок бойцов спецназа, сообщает tvzvezda.ru

Для обучения будущих офицеров построили специальную полосу, на которой смоделировали много разных ситуаций скоротечного боя. Но козырь системы — применение подвижных исчезающих мишеней разной сложности. Для стрельбы в движении, с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей.

Полосу курсанты проходят, как говорится, на высоком пульсе. Перед стрельбой обязательные марш-броски и другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой. Как говорят в училище, такие занятия позволяют лучше тренировать точность и скорость стрельбы, перезарядку и прицеливание оружия.

Курсанты ДВОКУ регулярно занимают лидирующие позиции на чемпионатах Вооруженных Сил РФ. Напомним, что недавно команда стала лучшей на всеармейском этапе соревнований «Суворовский натиск». Сейчас курсанты готовятся к финалу, который состоится 23 августа.

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#военные #Дальний Восток #СМИ

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