В ДВОКУ создали уникальную систему подготовки курсантов

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Для обучения будущих офицеров построили специальную полосу, на которой смоделировали много разных ситуаций скоротечного боя. Но козырь системы — применение подвижных исчезающих мишеней разной сложности. Для стрельбы в движении, с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей.



Полосу курсанты проходят, как говорится, на высоком пульсе. Перед стрельбой обязательные марш-броски и другие задачи с повышенной стрессовой нагрузкой. Как говорят в училище, такие занятия позволяют лучше тренировать точность и скорость стрельбы, перезарядку и прицеливание оружия.



Курсанты ДВОКУ регулярно занимают лидирующие позиции на чемпионатах Вооруженных Сил РФ. Напомним, что недавно команда стала лучшей на всеармейском этапе соревнований «Суворовский натиск». Сейчас курсанты готовятся к финалу, который состоится 23 августа.