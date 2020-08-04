Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:16 0

В Приамурье впервые проходит конкурс «Амурский благотворитель»

В Приамурье впервые проходит конкурс «Амурский благотворитель»
Фото: unsplash.com

Амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс» проводит в Приамурье первый конкурс, посвящённый благотворительности. Заявки могут подавать как сами благотворители, так и благополучатели.

В конкурсе могут принять участие коммерческие компании, некоммерческие организации, СМИ и частные лица, реализовавшие в 2019-2020 гг. собственные благотворительные и социальные программы, оказавшие помощь нуждающимся гражданам либо поддержавшие социальную инициативу государственной, муниципальной или общественной организации.

Победителей выберут в номинациях:

— «Предприятие – благотворитель года»,

— «Некоммерческая организация – благотворитель года»,

— «Человек – благотворитель года»,

— «СМИ – благотворитель года»,

— «Менеджер – благотворитель года».

Заявки принимают по электронной почте amurblag@list.ru до 1 сентября, сообщает портал правительства Амурской области.

Просмотров всего: 62

#конкурсы #помощь

распечатать


В России и мире

Пропавший в Подмосковье мальчик найден мертвым
В России и мире

Легкомоторный самолет ООН рухнул на трассу
Общество

Молодые аграрии получают господдержку за работу в сёлах Приамурья
Общество 2

Волонтёры Приамурья будут помогать пенсионерам круглый год
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь