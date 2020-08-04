В Приамурье впервые проходит конкурс «Амурский благотворитель»

Фото: unsplash.com

Амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс» проводит в Приамурье первый конкурс, посвящённый благотворительности. Заявки могут подавать как сами благотворители, так и благополучатели.

В конкурсе могут принять участие коммерческие компании, некоммерческие организации, СМИ и частные лица, реализовавшие в 2019-2020 гг. собственные благотворительные и социальные программы, оказавшие помощь нуждающимся гражданам либо поддержавшие социальную инициативу государственной, муниципальной или общественной организации. Победителей выберут в номинациях:

— «Предприятие – благотворитель года»,

— «Некоммерческая организация – благотворитель года»,

— «Человек – благотворитель года»,

— «СМИ – благотворитель года»,

— «Менеджер – благотворитель года». Заявки принимают по электронной почте amurblag@list.ru до 1 сентября, сообщает портал правительства Амурской области.

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