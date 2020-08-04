Благовещенец ударил инспектора ДПС головой по лицу

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Двадцативосьмилетнего жителя областного центра осудили за нападение на представителя полиции. За то, что благовещенец «боднул» сотрудника ГИБДД, ему дали один год колонии-поселения.

Суд установил, что в апреле этого года сотрудники ГИБДД задержали благовещенца, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При задержании молодой человек оказал сопротивление.



Нарушителя сопроводили в патрульный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции для установления личности. Амурчанин вёл себя буйно: пытался открыть дверь патрульной машины, а затем ударил инспектора головой по лицу. Сотрудник ГИБДД получил ссадины.



На суде благовещенец свою вину полностью признал. Суд учёл, что у нарушителя на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок, и назначил виновному один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Амурчанина также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год, 6 месяцев и 21 день, сообщает прокуратура Амурской области.