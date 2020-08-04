Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 4

Благовещенец ударил инспектора ДПС головой по лицу

Благовещенец ударил инспектора ДПС головой по лицу
Фото: https://pixabay.com/

Двадцативосьмилетнего жителя областного центра осудили за нападение на представителя полиции. За то, что благовещенец «боднул» сотрудника ГИБДД, ему дали один год колонии-поселения.

Суд установил, что в апреле этого года сотрудники ГИБДД задержали благовещенца, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При задержании молодой человек оказал сопротивление.

Нарушителя сопроводили в патрульный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции для установления личности. Амурчанин вёл себя буйно: пытался открыть дверь патрульной машины, а затем ударил инспектора головой по лицу. Сотрудник ГИБДД получил ссадины.

На суде благовещенец свою вину полностью признал. Суд учёл, что у нарушителя на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок, и назначил виновному один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Амурчанина также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год, 6 месяцев и 21 день, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 708

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Вандалы испортили фигуры животных на набережной Благовещенска
В России и мире

Бывший король Испании Хуан Карлос I покинул пределы родной страны
Спорт

Амурские бегуны могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса
В России и мире

Пропавший в Подмосковье мальчик найден мертвым
Комментарии
Показать все (4)
  • Янyа

    Янyа
    50 минут назад

    Головой по лицу? Мама дороХая...

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    Может поцеловать хотел?

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    Какой у нас гуманный суд!

    За управление ТС в состоянии АО и нападение на полицая всего год поселения!

    Туман, не смеши меня! )))

  • paravis

    paravis
    11 минут назад

    Он выразил согласие, кивнув головой, но так как был пьян, не рассчитал расстояние, а гибддшника надо повторно загнать на медкомиссию и проверить его реакцию. Да и вообще не место таким работникам, которые даже от пьяного не могут поберечься. ИМХО конечно же.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь