Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 1

В Благовещенске детские сады и школы проверяют на готовность к 1 сентября

В Благовещенске детские сады и школы проверяют на готовность к 1 сентября
Фото: благовещенск.рф

В региональной столице идёт приёмка готовности образовательных учреждений к 1 сентября. Проверки начались 27 июля и закончатся 12 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. По промежуточным результатам учреждения показали прекрасную подготовку к началу учебного года.

В состав межведомственной комиссии входят представители различных городских учреждений. Это и работники детской больницы, и администрации города, сотрудники полиции и службы надзорной деятельности и профилактической работы и другие. Они проверяют качество ремонтных работ, готовность учреждений к отопительному сезону, санитарные нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности, охрану здоровья учащихся.

3 августа проверку прошли корпуса прогимназии, где в марте начались полномасштабные работы в пристройке. Ремонт произвели в полной мере. К тому же в самой гимназии сделали косметический ремонт. Осмотр показал, что учреждение полностью готово к приёму детей.

По промежуточным итогам образовательные учреждения очень хорошо подготовились к 1 сентября: провели ремонты, закупили новое оборудование, благоустроили территории. Некоторые учебные заведения установили новые ограждения и усовершенствовали систему видеонаблюдения.

В этом году около 27 800 ребят будут обучаться в школах, из них впервые сядут за парту 3 350 учеников. В детские сады будут ходить более 13 600 маленьких благовещенцев. Для 3 200 малышей это будет первый детский сад в жизни.

Как сообщила начальник городского управления образования Элина Поцелуева, на подготовку учреждений к учебному году было потрачено 230 миллионов рублей.

Просмотров всего: 266

#образование #строительство #школа

распечатать


Общество

Благовещенских школьников ожидает утренний фейсконтроль
Общество

В Возжаевке готовятся к строительству путепровода
Общество 8

На Калинина появятся пандусы на парковках, новые остановки и исчезнут провода
Общество 2

В Благовещенске на ночь перекроют движение по улице Северной
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    Поцелуева каждый год отчитывается и потом потолки рушатся-безответственная личность

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь