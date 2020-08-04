В Благовещенске детские сады и школы проверяют на готовность к 1 сентября

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В региональной столице идёт приёмка готовности образовательных учреждений к 1 сентября. Проверки начались 27 июля и закончатся 12 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. По промежуточным результатам учреждения показали прекрасную подготовку к началу учебного года.

В состав межведомственной комиссии входят представители различных городских учреждений. Это и работники детской больницы, и администрации города, сотрудники полиции и службы надзорной деятельности и профилактической работы и другие. Они проверяют качество ремонтных работ, готовность учреждений к отопительному сезону, санитарные нормы, требования пожарной и антитеррористической безопасности, охрану здоровья учащихся.



3 августа проверку прошли корпуса прогимназии, где в марте начались полномасштабные работы в пристройке. Ремонт произвели в полной мере. К тому же в самой гимназии сделали косметический ремонт. Осмотр показал, что учреждение полностью готово к приёму детей.



По промежуточным итогам образовательные учреждения очень хорошо подготовились к 1 сентября: провели ремонты, закупили новое оборудование, благоустроили территории. Некоторые учебные заведения установили новые ограждения и усовершенствовали систему видеонаблюдения.



В этом году около 27 800 ребят будут обучаться в школах, из них впервые сядут за парту 3 350 учеников. В детские сады будут ходить более 13 600 маленьких благовещенцев. Для 3 200 малышей это будет первый детский сад в жизни.



Как сообщила начальник городского управления образования Элина Поцелуева, на подготовку учреждений к учебному году было потрачено 230 миллионов рублей.