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сегодня, 09:36 0

Охотпутёвку в Приамурье теперь можно оформить онлайн

Охотпутёвку в Приамурье теперь можно оформить онлайн
Фото: https://pixabay.com/

В Амурской области появилась возможность получить разрешение на охоту через Интернет. Нужно только заполнить заявление на сайте государственных и муниципальных услуг региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

После перехода по ссылке требуется заполнить обязательные поля на сайте и прикрепить отсканированные квитанции об оплате госпошлины. Разумеется, сделать всё это может только зарегистрированный на госуслугах человек. Подробную инструкцию можно найти здесь.

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#животные #природа

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