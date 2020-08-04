Охотпутёвку в Приамурье теперь можно оформить онлайн

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После перехода по ссылке требуется заполнить обязательные поля на сайте и прикрепить отсканированные квитанции об оплате госпошлины. Разумеется, сделать всё это может только зарегистрированный на госуслугах человек. Подробную инструкцию можно найти здесь.