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сегодня, 09:27 0

Амурские бегуны могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Амурские бегуны могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: www.instagram.com/amurminsport/

Спортсмены из восьми десятков городов России, расположенных в 11 часовых поясах, стали участниками полумарафона «ЗаБег.РФ». Благодаря этому беговое мероприятие может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как самое массовое. Во всероссийском забеге участвовали и амурские спортсмены. Причём многие бежали уже не в первый раз.

Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, которые продолжают действовать в Приамурье, в этом году пробежка прошла в онлайн-формате.

Амурские бегуны поделились своими впечатлениями о нынешнем и уже прошедших забегах.

— Впервые приняла участие в «ЗаБеге.РФ» в 2018 году. Бежала у нас в городе онлайн-забег: полумарафон 21,1 километра. Как-то негоже стоять в стороне, когда бежит вся Россия. Традиционно «ЗаБег.РФ» проводится в мае. В этом году его перенесли на 2 августа. Но по положению онлайн его можно было пробежать и в мае, поэтому я не стала нарушать традицию, — рассказала участница полумарафона Ольга Аникина.

Все участники «ЗаБега.РФ», как те, кто бежал со всей страной, так и преодолевшие выбранную дистанцию онлайн, получат сертификаты и медали финишера, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.

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#криминал #спорт

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