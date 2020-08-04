Более пяти тысяч амурских школьников ездят бесплатно в автобусах на каникулах

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В марте в законодательство Амурской области были внесены изменения, которые позволяют амурским школьникам из многодетных семей ездить бесплатно на пассажирских автобусах круглый год. Раньше проехать бесплатно на общественном транспорте дети могли только во время учебного года.

Правом на бесплатный проезд уже воспользовались 5 213 детей — учащихся общеобразовательных организаций Приамурья. Теперь дети из многодетных семей могут и в каникулярное время продолжить активно посещать поликлиники, спортивные секции, кружки и парки.

Изменение внесено законодательным собранием в марте 2020 года в закон Амурской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Дополнительная государственная помощь оказывается нуждающимся в поддержке семьям, имеющим трёх и более детей, сообщает правительство Амурской области.