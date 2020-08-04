Пропавший в Подмосковье мальчик найден мертвым

В ходе проведения ряда следственных действий и поисковых мероприятий, проведенных в Волоколамском районе, в реке Руза было обнаружено тело 10-летнего мальчика. По сообщению Главного следственного управления Следственного Комитета по Московской области, на теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным экспертизы, смерть ребенка наступила в следствие утопления. Судебно-медицинская экспертиза продолжается.

Напомним, что 2 августа отец 10-летнего мальчика сообщил о пропаже ребенка, страдающего аутизмом и нарушением слуха. Кроме того сообщалось, что мальчик практически не разговаривает. В ходе розыскных мероприятий было задействовано около 160 человек. Для активации максимально возможных ресурсов по поиску ребенка Следственным Комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». К поисковым работам была подключена авиация, но исход событий был предрешен заранее.