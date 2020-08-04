В Европе появятся гигантские доисторические деревья

Деревья, которые способны открыть перспективы для лесной промышленности, могут появиться не только на территории побережья Тихого океана в США. Ранее такое явление наблюдалось только в пределах северной Америки, но ввиду температурных перепадов гигантские секвойи могут передислоцироваться и в Европу. К такому выводу пришла группа ученых, которая занималась изучением возможности выращивания секвойи на нетрадиционных для данного дерева территориях. В ходе эксперимента исследователи воссоздали условия, схожие с параметрами Германии в зимний период.

Полученные результаты показали, что вероятность выращивания гигантской секвойи на отдельных участках европейского континента довольно высока, а значит климатические аномалии нашей планеты сейчас приближаются к показателям, присущим нашей планете около 10 миллионов лет назад. По мнению исследователей, не за горами возможность выращивания подобного дерева на территории России, что является неопровержимым доказательством глобального потепления.