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сегодня, 05:37 0

В Европе появятся гигантские доисторические деревья

В Европе появятся гигантские доисторические деревья
Фото: imag.one

Из-за резкого изменения климата на территории Западной Европы могут появиться гигантские секвойи. Об этом сообщает «Discover24».

Деревья, которые способны открыть перспективы для лесной промышленности, могут появиться не только на территории побережья Тихого океана в США. Ранее такое явление наблюдалось только в пределах северной Америки, но ввиду температурных перепадов гигантские секвойи могут передислоцироваться и в Европу. К такому выводу пришла группа ученых, которая занималась изучением возможности выращивания секвойи на нетрадиционных для данного дерева территориях. В ходе эксперимента исследователи воссоздали условия, схожие с параметрами Германии в зимний период.

Полученные результаты показали, что вероятность выращивания гигантской секвойи на отдельных участках европейского континента довольно высока, а значит климатические аномалии нашей планеты сейчас приближаются к показателям, присущим нашей планете около 10 миллионов лет назад. По мнению исследователей, не за горами возможность выращивания подобного дерева на территории России, что является неопровержимым доказательством глобального потепления.

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#наука #технологии

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