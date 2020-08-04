Легкомоторный самолет ООН рухнул на трассу

Во время аварийной посадки на борту легкомоторного самолета находилось 11 человек, несколько из которых пострадали. Гражданство пассажиров пока не известно. Посольство Российской Федерации в Бразилии заверило, что держит ситуацию под полным контролем. Сотрудники дипломатической миссии заверили, что среди пострадавших нет тяжелых случаев. Легкий самолет совершил вынужденную посадку в Мали.

Воздушное судно осуществляло перевозку сотрудников миссии Minusma, которые переправлялись из столицы Бамако в Гао. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и выкатился за пределы аэродрома, тем самым оказавшись на оживленной дороге. Официальный представитель секретаря ООН сообщил, что в скором времени будет проведено расследование, которое установит детали произошедшего. Напомним, что среди пострадавших могут оказаться граждане Российской Федерации. На месте крушения работают спецслужбы и представители миссии Minusma.